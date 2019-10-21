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Yaralı şahin koruma altına alındı

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde yaralı vaziyette bulunan şahin koruma altına alındı.

21.10.2019 11:53Yaralı şahin koruma altına alındı
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde yaralı vaziyette bulunan şahin koruma altına alındı.

Doğa Koruma ve Mili Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Kadınhanı ilçesindeki Tarım işletmeleri Genel Müdürlüğü işletmesinde bir güvenlik personeli tarafından uçamayan şahin olduğunun haber verilmesi üzerine belirtilen adrese gitti. Ekipler, kanadından yaralı olduğu belirlenen şahini alarak tedavi edilmesi için Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine götürdü. Şahinin tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar doğal yaşam sahasına bırakılacağı öğrenildi. - KONYA

Kadınhanı, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

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