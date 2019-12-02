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Yaralı şahin koruma altına alındı

Konya'nın Çumra ilçesinde, arazide yaralı vaziyette bulunan şahin tedavi altına alındı.

02.12.2019 16:59 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:03Yaralı şahin koruma altına alındı
'nın ilçesinde, arazide yaralı vaziyette bulunan şahin tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Çumra ilçesinde bir vatandaş tarafından arazide uçamayan bir şahin bulunduğunun verilmesi üzerine belirtilen adrese gitti. Milli parklar ekipleri, kanadından yaralı olduğu tespit edilen şahini tedavi yapılmak üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim etti. Şahinin tedavisinin yapılmasının ardından yeniden bulunduğu arazide doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi. - KONYA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Konya, Çumra, Güncel

Kaynak: İHA

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