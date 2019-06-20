20.06.2019 13:21
Haberler»Güncel»Haber

Yaralı şahin tedavi altına alındı

Karapınar ilçesinde yaralı halde bulunan yavru kızıl şahin, tedavisi için Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Karapınarilçesinde yaralı halde bulunan yavru kızıl şahin, tedavisi için EreğliDoğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüyetkililerine teslim edildi.
Yelekli mevkisinde tarlada sulama yapan çiftçiler, yerde hareketsiz yatan bir kuş gördü.
Bir otomobile alınarak ilçe merkezine götürülen kuş, motosiklet tamircisi Tahir Demircan tarafından beslendi.
Ardından, yaralı kuşu nereye teslim edeceğini araştıran Demircan, şahini EreğliDoğa Koruma ve Milli ParklarMüdürlüğü yetkililerine teslim etti.
Demircan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kanadında yara olan kuşun elektrik tellerine çarpmış olabileceğini belirterek, "İş yerinde birkaç gün besledim. Arkadaş gibi olduk.Motosiklettamiri yaparken omzuma konuyordu. Et ile besledim, ellerimle su verdim. Ama bu kuşların yeri doğa. Yetkililere teslim edip, tedavisinin yapılmasını sağladığım için mutluyum. Herkes bu konuda duyarlı olmalı." diye konuştu.Yaralı şahin tedavi altına alındı
Kaynak: AA
motosiklet,karapınar,doğa koruma ve milli parklar müdürlüğü,er,Güncel

Son Dakika Haberleri
13:45Meteoroloji Trabzon için sarı alarm verdi
13:45Serbest piyasada altın fiyatları
13:45"Derya" kod adlı teröristin yakalandığı operasyonun görüntüleri ortaya çıktı
13:45Sason'da dereceye giren öğrencilere ödül
13:45Belediyeden gaziler ve şehit ailelerine indirimli su tarifesi
13:45Göçmenlerin zorlu umut yolculuğu
13:44Kendi köylerinde girişimcilik eğitimi aldılar