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Yaralı şahin tedavi altına alındı

Karabük'te yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı.

22.01.2020 13:56 | Son Güncelleme: 22.01.2020 14:28Yaralı şahin tedavi altına alındı
'te yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şubesi ekipleri, ilçesinde vatandaşlar tarafından şahin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Verilen adrese giden ekipler, kanadından yaralı olduğu belirlenen şahini Safranbolu Belediyesi veteriner hekimine teslim etti.
Burada ön tedavisi yapılan şahin, Zonguldak Gökçebey Hayvanat Bahçesine götürüldü.
Şahinin tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar doğal yaşam alanına salıverileceği belirtildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Karabük, Eflani, Güncel

Kaynak: AA

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