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Yaralı şahin tedaviye alındı

Konya'da yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı.

10.02.2020 13:38 | Son Güncelleme: 10.02.2020 13:38Yaralı şahin tedaviye alındı
'da yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Konya Şubesi Müdürlüğü ekipleri, ilçesi Merdivenli Mahallesi'nde uçamayan bir şahin bulunduğunun verilmesi üzerine harekete geçti.
Verilen adrese giden ekipler, kanadından yaralı olduğu belirlenen şahini muayene ve tedavisinin yapılması için Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne teslim etti.
Yaralı şahinin tedavisinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Karatay, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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