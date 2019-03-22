Yaralı Şahin ve Puhu Kuşu Koruma Altına Alındı

Konya
'da, yaralı vaziyette bulunan şahin ile hasta puhu kuşu koruma altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar
8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Ilgın
ilçesinde bir vatandaşın yaralı şahin ve hasta puhu kuşu bulunduğunu bildirmesi üzerine harekete geçti.
Adrese giden ekipler, yaralı ve hasta kuşları tedavilerinin yapılması için Karatay Hayvanat Bahçesi
Veteriner Hekimliği'ne götürdü.
Tedavilerinin ardından kuşların tekrar doğal yaşam alanlarına bırakılacakları belirtildi.
Ilgın, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Konya, Güncel
Kaynak: AA