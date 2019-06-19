19.06.2019 17:20
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Yaralı şahin yavrusuna sahip çıktılar

Yozgat'ta bir vatandaşın doğada yaralı halde bulduğu şahin yavrusu tedavi altına alındı.

Yozgat'ta bir vatandaşın doğada yaralı halde bulduğu şahin yavrusu tedavi altına alındı.
İş yerinde 3 gündür şahin yavrusunu besleyen ve tedavisini yapan Ethem Baştürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, şahin yavrusunu doğaya salınması için Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edeceğini söyledi.
Şahin yavrusunu arkadaşının yaralı olarak bulup kendisine getirdiğini ifade eden Baştürk, "Geldiğinde çok bitkindi, bir şey yemiyordu. Elimizle besledik, şimdi durumu iyi. Doğaya salınması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdim, gelip alacaklar." dedi.Yaralı şahin yavrusuna sahip çıktılar
Kaynak: AA
Baştürk, Yozgat, Güncel

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