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Yaralı şahine anında müdahale

Yalova Altınova Hersek Lagünü çevresinde kanatlarından yaralı olarak bulunan şahin cinsi kuş, ilk müdahalenin ardından tedaviye alındı.

05.01.2020 14:53 | Son Güncelleme: 05.01.2020 14:58 Yaralı şahine anında müdahale
Hersek Lagünü çevresinde kanatlarından yaralı olarak bulunan şahin cinsi kuş, ilk müdahalenin ardından tedaviye alındı.

Altınova Hersek Lagünü çevresinde belediye ekiplerince bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı.

Vatandaşlar tarafından kanadından yaralı olarak bulunan şahin, Altınova Belediyesi Doğa tanıtım ve Eğitim Merkezi personeli ve Altınova Belediyesi ekiplerince teslim alınarak ilk müdahalesi Altınova Belediyesi Veteriner Hizmetleri Sorumlusu Melih Soyçiçek tarafından yapıldı.

Yaralı kuş Yalova Milli Parkları Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - YALOVA

Altınova, Zabıta, Yalova, Güncel

Kaynak: İHA

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