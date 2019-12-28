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Yaralı şahine hayvanseverler sahip çıktı

ANTALYA'da yaralı halde bulunan şahin, hayvanserverler tarafından tedaviye alındı.

28.12.2019 12:41 | Son Güncelleme: 28.12.2019 12:42 Yaralı şahine hayvanseverler sahip çıktı

ANTALYA'da yaralı halde bulunan şahin, hayvanserverler tarafından tedaviye alındı.

ilçesi Varsak Mahallesi'nde vatandaşlar yol kenarında uçamayan şahin buldu. Vatandaşların iletişime geçtiği Candostları Koruma Derneği Başkanı Arife Yanık, bölgeye giderek şahini alıp, dernek binasına getirdi. Yapılan muayeden, sağ kanadından ateşli silahla vurulduğu belirlenen şahin tedaviye ayındı. Su içirilen ve etle beslenen şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilecek.Candostları Koruma Derneği Başkanı Arife Yanık, vatandaşların bilgi vermesi üzerine şahini aldıklarını söyledi. Mesai saatleri sonrası olduğu için şahini dernek binasına getirdiklerini kaydeden Yanık, "Yarasını temizledik. Su verip ciğerle besledik. Ateşli silahla vurulmuş. Sağ kanadından yaralanmış. Durumu iyi, ancak uçamıyor. Bakımının yapılması ve tekrar yaşam alanına bırakılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya Şube Müdürlüğü'ne teslim edeceğiz" dedi.



Antalya, Kepez, Güncel

Kaynak: DHA

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