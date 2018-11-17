Yaralı Saldırgan Köpek Paniğe Neden Oldu

17 Kasım 2018 Cumartesi 15:15



17 Kasım 2018 Cumartesi 15:15

Malatya'da dövüştürüldükten sonra yaralanan saldırgan köpek paniğe neden oldu.Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Sivas Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sivas Caddesi Altuncu sokakta park halinde kapıları ve camları kapalı bir aracın bagaj kısmında yaralı köpeği gören sokak sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen polis ekipleri yaralı olduğu belirtilen köpeğin saldırma ihtimaline karşın müdahale etmeyerek belediye ekiplerinden yardım istedi.İhbar üzerine olay yerine belediye yetkilileri park halindeki aracın bagaj kısmına kitlenen köpeği özel bir aparat yardımıyla boynundan yakalayarak bulunduğu yerden çıkardı.Ayak ve boyun bölgelerinde kan izlerinin bulunduğu köpek belediye ekiplerince belediyenin hayvan barınağına götürüldü. - MALATYA