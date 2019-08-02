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Yaralı Sansar ile Doğan tedavi altına alındı

Van merkez İpekyolu ileçesinde ilçesinde ekipleri tarafından yaralı halde bulunan Sansar ile Delice Doğan tedavi altına alındı.

02.08.2019 09:19 Yaralı Sansar ile Doğan tedavi altına alındı
Van merkez İpekyolu ileçesinde ilçesinde ekipleri tarafından yaralı halde bulunan Sansar ile Delice Doğan tedavi altına alındı.

İpekyolu ilçesinde belediye ekipleri tarafından yaralı olarak bulunan Sansar ile Erciş lçesinde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Delice Doğan, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan yaralı Sansar ile Delice Doğan, tedavileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. - VAN

İpekyolu, Delice, Erciş, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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