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Yaralı sansara polisler sahip çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir arabanın çarpması sonucu yaralanan sansar yoldan geçen trafik ekipleri tarafından haber verilmesi üzerine belediye barınağına götürülerek tedavi altına alındı.

07.12.2019 17:26 | Son Güncelleme: 07.12.2019 17:31Yaralı sansara polisler sahip çıktı

'nın ilçesinde bir arabanın çarpması sonucu yaralanan sansar yoldan geçen trafik ekipleri tarafından verilmesi üzerine belediye barınağına götürülerek tedavi altına alındı.


Olay yolu üzerinde meydana geldi. Akşam saatlerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen sansara yoldan geçen bir araç çarptı. Çarpma neticesinde yaralanan sansar yol ortasında kaldı. Yoldan geçen trafik ekipleri yaralı hayvanı fark etti. Yol kenarına alına sansar daha sonra haber verilmesi üzerine gelen inegöl belediyesi hayvan barınağındaki görevliler tarafından alınıp tedavisi yapılmak üzere götürüldü. - BURSA


Alanyurt, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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