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Yaralı sincap tedavi edildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaralı olarak bulunan ve tedavisi yapılan sincap doğaya salındı.

12.11.2019 15:13 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:18Yaralı sincap tedavi edildi
'ün ilçesinde yaralı olarak bulunan ve tedavisi yapılan sincap doğaya salındı.

Safranbolu içesinde bir vatandaş tarafından yaralı olarak bulunan sincap, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Karabük İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Ekipler tarafından teslim alındıktan sonra Safranbolu Belediyesi veteriner hekimine götürülen sincap, tedavi altına alındı. Sincabın yapılan muayenesinde gözüne yabancı cisim battığı tespit edildi.

Tedavisi tamamlanan sincap, iyileşmesinin ardından DKMP Karabük Şube Müdürlüğü ekiplerince yeniden doğaya salındı. - KARABÜK

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Safranbolu, Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

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