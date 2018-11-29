Yaralı Taksici Meslektaşına Twitter'dan Hakaret Eden Kadından Şikayetçi Oldu

29 Kasım 2018 Perşembe 11:19



29 Kasım 2018 Perşembe 11:19

Balıkesir'de taksicilik yapan Erkan Çevik, İstanbul Bayrampaşa'da silahla vurularak ağır yaralanan meslektaşına ve mesleğine karşı sosyal medya aracılığı ile hakaret dolu sözlerle paylaşımda bulunduğu iddiası ile Ş.S isimli bayandan şikayetçi oldu.Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde taksicilik yapan Erkan Çevik (37) İstanbul Bayrampaşa'da silahla vurularak ağır yaralanan meslektaşına sosyal medya aracılığı ile hakaret dolu sözlerle paylaşımda bulunduğu iddiası ile Ş.S isimli bayandan Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe ile başvurarak şikayetçi oldu. Erkan Çevik bir meslektaşının İstanbul Bayrampaşa'da başından silahla vurularak yoğun bakıma kaldırıldığını ve hayat mücadelesi verdiğini belirterek "Yaşanan bu olay sonrası sosyal medyada bir bayan profil resmine bakıldığında eğitim camiasından olduğu düşünülen bu bayanın taksici arkadaşımız için söylediği hoş olmayan tabirler. Taksici camiasına ettiği hakaretlerden dolayı Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurunda bulundum ve dilekçemi verdim. Bu malum kişi 'Valla bu taksiciler para için değil, zevk için öldürülüyorlar. Çoğu sabıkalı zaten azalırlarsa az daha adam olurlar. A sahi taksici öldürmek suç muymuş? Niye ki insan kategorisine giriyorlar mı onlar?' gibi söylemlerde bulunup bizim camiamızı aşağılamıştır. Ben bunların ekran görüntülerini aldım, bu hanım efendi demiştir ki 'Para için değil zevk için öldürülmüştür'. Bu bizi taksici camiası olarak rahatsız etti. Bu hanımefendi bundan sonra adalet ve hukuk karşısında hesap verir. Gerekli mercilerinde gerekli soruşturmaları yapacağımdan kuşkum yok. Ben hanımefendinin gerekli cezayı alacağını inanıyorum. Adalete güveniyoruz. Bizim camiamızı kimsenin kirletmeye hakkı yok. Taksici camiası büyük bir camiadır. Kimse bizi kirletmesin, bize hırsız, terörist muamelesinde bulunmasın. Medyada üzerimize geliyor böyle söylemler hoş değil. Hepimiz alın terimizle ekmek parası kazanmaya çalışan kesimiz. Gece gündüz arabamıza kimin bindiği belli değil. Hızır mı biniyor, Azrail mi biniyor bunu da bilmiyoruz. Lütfen mesleğimize biraz saygı göstersinler. Bu işin çilesini biz çekiyoruz. Konuşma üsluplarına dikkat etmeleri bizi biraz daha mutlu eder. Meslek şehitlerimizin mekanları cennet olsun. En azından yattıkları yerde iyi bir şekilde yatarlar" dedi. - BALIKESİR