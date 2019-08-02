Haberler» Güncel» Haber

Yaralı taşıyan ambulans kaza yaptı: 2 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ta trafik kazasında yaralanan yaralıyı taşıyan ambulansın otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

02.08.2019 17:48 Yaralı taşıyan ambulans kaza yaptı: 2 yaralı


KAHRAMANMARAŞ'ta trafik kazasında yaralanan yaralıyı taşıyan ambulansın otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Vezir Hoca Bulvarı'nda meydana geldi. Trafik kazasında yaralanan yaralıyı hastaneye götüren Bekir Y. yönetimindeki 46 BF 049 plakalı ambulans ile yan yoldan bulvara çıkan Ezgi K. yönetimindeki 46 FK 084 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Direğin ambulansın üzerine devrildiği kazada otomobil sürücüsü Ezgi K. ile ambulanstaki sağlık görevlisi Mustafa S. yaralandı.
Yaralılar ile kazada yapan ambulanstaki yaralı, olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:39   Ayazma Millet Bahçesi gün sayıyor
19:38   TÜDEMSAŞ ihraç amaçlı konteyner taşıma vagonu üretecek
19:35   "Hak-İş'e karşı bir savaş verilmektedir"
19:35   Bakan Pakdemirli: "Yangına ilk müdahaleyi 12 dakikaya düşürdük"
19:35   Tekne sulara gömüldü, 2 kişi son anda kurtuldu
19:33   SPOR Eskişehirspor'da mali kriz büyüyor
19:33   Malatya'da husumetliler arasında silahlı kavga 2 yaralı