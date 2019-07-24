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Yaralı tatilci ambulans helikopterle kurtarıldı

Sivas'ın Zara ilçesi kırsalında ayağının kırılması sonucu yaralanan tatilci, ambulans helikopterle kurtarıldı.

24.07.2019 13:00
Yaralı tatilci ambulans helikopterle kurtarıldı
Sivas'ın Zara ilçesi kırsalında ayağının kırılması sonucu yaralanan tatilci, ambulans helikopterle kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte İstanbul'dan tatil için Sivas'a gelen M.Ö. (51), Zara ilçesi Yukarıçamurcular köyü Keleşler mezrasında piknik yaparken düşerek ayağını kırdı. Düştüğü yerden ailesi tarafından çıkartılan M.Ö.'nün hastaneye ulaştırılabilmesi için 112'den yardım istendi. Sivas'tan havalanan ambulans helikopter, zorlu koşullara rağmen yaralı tatilciyi alarak Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine nakletti. Durumunun iyi olduğu öğrenildi.
(Veysel Korkmaz/İHA) Yaralı tatilci ambulans helikopterle kurtarıldı

İstanbul, Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

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