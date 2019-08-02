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Yaralı terörist ikna yoluyla teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 27 Temmuz'da Bitlis'te yapılan hava destekli operasyondan yaralı olarak kurtulan 'Rojen Diren' kod adlı Selma Oğuz'un ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı.

02.08.2019 13:17 Yaralı terörist ikna yoluyla teslim oldu
İÇİŞLERİ Bakanlığı, 27 Temmuz'da Bitlis'te yapılan hava destekli operasyondan yaralı olarak kurtulan 'Rojen Diren' kod adlı Selma Oğuz'un ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı.
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, 27 Temmuz 2019 tarihinde Tatvan ilçesinde yaptığı hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyondan yaralı olarak kurtulan ve 300 bin TL ödülle terörden arananlar listesinin gri kategorisinde yer alan 'Rojen Diren' kod adlı Selma Oğuz, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu ikna yoluyla teslim oldu.



Bitlis, Selma, Güncel

Kaynak: DHA

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