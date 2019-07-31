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Yaralı tilki tedavi altına alındı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaralı bulunan tilki, tedavi altına alındı.

31.07.2019 20:30
Yaralı tilki tedavi altına alındı
Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaralı bulunan tilki, tedavi altına alındı.
Orman Şefliği ekiplerince ormanlık alanda yaralı bulunan tilki, Belediye Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi.
Tilkinin burada veteriner hekimler tarafından tedavisi yapıldı.
Veteriner Sefer Durmuş, yaptıkları muayenede hayvanın ayaklarını kullanamadığının belirlediklerini, röntgenin ardından tilkiyi tedavisi için Van'a göndereceklerini söyledi.
Merkezi ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani de hayvanın hayatta kalması için gerekli her türlü müdahaleyi yapacaklarını ifade etti.

Tatvan, Bitlis, Güncel

Kaynak: AA

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