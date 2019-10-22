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Yaralı tilki yavrusu ve 2 balaban kuşu tedavi edildi

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesi kırsalında yaralı halde bulunan tilki yavrusu ile iki balaban kuşu, Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde tedavisi yapıldıktan sonra doğaya bırakıldı.

22.10.2019 11:16Yaralı tilki yavrusu ve 2 balaban kuşu tedavi edildi

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesi kırsalında yaralı halde bulunan tilki yavrusu ile iki balaban kuşu, Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde tedavisi yapıldıktan sonra doğaya bırakıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile yapılan protokol gereği doğal yaşam alanlarında yaralı halde bulunan yaban hayvanlarının tedavisini gerçekleştiriyor.

YAVRU TİLKİ İYİLEŞTİRİLDİ

Döşemealtı ilçesinde oturan bir vatandaşın çiftliğinde yaralı halde bulup Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne teslim ettiği yavru tilkinin tedavisi tamamlandı. Veterinerler tarafından iki hafta süresince bakımı ve tedavisi gerçekleşen yavru tilki, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri tarafından doğada uygun bir ortama salındı.

BALABAN KUŞLARI SALINDI

Yine Döşemealtı ilçesinde yaralı halde bulunan iki balaban kuşu da Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde tedavi edildi. Eski sağlıklarına kavuşturulan balaban kuşları da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yaşam alanlarına salındı.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Hayvanat Bahçesi, Döşemealtı, Güncel

Kaynak: DHA

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