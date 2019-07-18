18.07.2019 09:23
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Yaralı uzman çavuş, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

Yaralı uzman çavuş, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

ŞIRNAK'ta el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Uzman Çavuş Soner Gökçü (24), tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

ŞIRNAK'ta el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Uzman Çavuş Soner Gökçü (24), tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Şırnak'ta 11 Temmuz günü arazi taraması yapan Uzman Çavuş Soner Gökçü, teröristler tarafından araziye tuzaklanan EYP'nin patlaması sonucu yaralandı. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Gökçü, dün gece, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Şehit Uzman Çavuş Soner Gökçü'nün cenazesi, bugün öğlende Sabancı Merkez Camii'nde düzenlenecek törenin ardından Sarıçam ilçesine bağlı Avcılar köyünde toprağa verilecek.


Kaynak: DHA
Şırnak, Güncel

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