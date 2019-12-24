Haberler » Güncel » Yaralı vatandaşı otobüsle hastaneye yetiştirdi - Haber

Yaralı vatandaşı otobüsle hastaneye yetiştirdi

Yozgat'ta halk otobüsü şoförü Salih Elkatmış (49), bıçakla göğsünden yaralanan A.Ş.'yi (26), güzergah değiştirip hastaneye yetiştirdi.

24.12.2019 14:04 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:09 Yaralı vatandaşı otobüsle hastaneye yetiştirdi
'ta halk otobüsü şoförü Salih Elkatmış (49), bıçakla göğsünden yaralanan A.Ş.'yi (26), güzergah değiştirip hastaneye yetiştirdi. Otobüsteki yolcular da A.Ş.'nin yarasına tampon uyguladı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Yozgat Merkez Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bıçakla göğsünden yaralanan A.Ş., Salih Elkatmış idaresindeki 66 H 0005 plakalı otobüsü durdurarak yardım istedi.

Sürücü Elkatmış, otobüste yolcular olduğu için 112 Acil Servisi aramak istedi ancak A.Ş., "Beni hastaneye yetiştir" diyerek ısrar etti.

Bunun üzerine yolculardan izin alarak güzergahını değiştiren Elkatmış, otobüsü Yozgat Şehir Hastanesine sürdü. Bu sırada otobüste bulunan yolcular da, yaralı genci sakinleştirip, yarasına tampon yaptı. Otobüs içerisinde yaşananlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Acil servise götürülen A.Ş.'nin, tedavisinin ardından taburcu edildiği ancak nasıl yaralandığının henüz belirlenemediği öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - YOZGAT

Esentepe Mahallesi, Yozgat Merkez, Yozgat, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:09   Yerli otomobilden bir fotoğraf daha paylaşıldı - Haber
15:09   Açılışı Başkan Fadıloğlu ile Milletvekili bakbak yaptı - Haber
15:09   Karabük çiçek açan şeftali ağacı şaşırttı - Haber
15:08   Trabzon'da örtü yangınları (4) - Haber
15:08   Drift yapan sürücüye 15 bin lira ceza - Haber
14:30   Türkiye, Twitter ve İnstagram kullanımında birinci sırada yer aldı - Haber
13:49   Gezi Parkı davasında Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi - Haber
13:14   60 yaşında okuma yazma öğrenen kadın 68 yaşında şiir kitabı çıkardı - Haber
13:00   Serviste unutularak hayatını kaybeden Alperen'in ölümünde kusurlu bulunan müfettişlerin yargılanmasına başlandı - Haber
12:17   Son dakika: Orman Genel Müdürlüğü: Karadeniz'de çıkan 58 farklı noktadaki yangınların 45'i kontrol altına alındı - Haber
24.12.2019 15:17:52