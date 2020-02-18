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Yaralı ve hasta hayvanlara nasıl müdahale edeceklerini öğrendiler

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Sinop İl Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen hizmetiçi eğitimde çalışanlar, yaralı ve hasta hayvanlara nasıl müdahale edeceklerini öğrendiler.

18.02.2020 16:35 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:35Yaralı ve hasta hayvanlara nasıl müdahale edeceklerini öğrendiler
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü İl Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen hizmetiçi eğitimde çalışanlar, yaralı ve hasta hayvanlara nasıl müdahale edeceklerini öğrendiler.

Sarıkum Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde gerçekleşen eğitim sonrası personellere katılım sertifikası verildi. DKMP 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, "Bölge Müdürlüğümüze bağlı Sinop, Kastamonu, Karabük, Bartın ve Zonguldak illerimizde görevli personelimize Sinop'ta uzman veterinerlerimizce yaban hayvanlarına yönelik ilk yardım eğitimi verildi. Teorik eğitimin yanında Sarıkum Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezimizde uygulamalı eğitim de verildi. Bu eğitimde; görevli personelimiz, yaralı, hasta ya da öksüz hayvanlara ilk müdahale ve ilk yardımı hayvan türlerine göre nasıl yapacaklarını öğrendiler. İlk Yardımın ve müdahalenin ardından tedavi ve rehabilitasyonu için Sarıkum Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezimize sevkini sağlayacaklar. Eğitim sonrası görevli personelimize katılım sertifikası verilmiştir" dedi. - SİNOP

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Yaban, Sinop, Güncel

Kaynak: İHA

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