Yaralı yaban keçisi yavrusu yeniden doğal yaşam alanında
Gümüşhane Şiran-Çamoluk kara yolunda bir aracın çarpması sonucu yaralanan yaban keçisi yavrusu, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi edildikten sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.
14.03.2020 10:02 | Son Güncelleme: 14.03.2020 10:02
Gümüşhane Şiran- Çamoluk kara yolunda bir aracın çarpması sonucu yaralanan yaban keçisi yavrusu, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi edildikten sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, DKMP Genel Müdürlüğü yaban hayvanlarına şifa olmaya devam ediyor.
DKMP ekipleri, Gümüşhane Şiran-Çamoluk kara yolunda araç çarpması sonucu bir yaban keçisi yavrusunun yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye gitti.
İlk incelemede hayvanın ayağında sorun olduğu için yürüyemediği tespit edildi. Vakit kaybedilmeden keçi yavrusunun tedavisine başlandı. Veteriner muayenesinde ayağında hafif incinme olduğu tespit edilen yavruya gerekli tedavi uygulandı ve iyileşme sürecinin ardından tekrar doğal yaşam alanına bırakıldı.
8 yılda 25 bin yaban hayvanı tedavi edildi
Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezlerinde son 8 yılda 25 bin 468 yaban hayvanı tedavi edilerek yeniden doğaya salıverildi.
İlki 2010 yılında tesis edilen merkezlerin sayısının artırılması için DKMP Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bursa, Şanlıurfa, Mersin, Kars, Van, Sinop, Çankırı ve Hatay'da merkezler kurulurken, Burdur, Diyarbakır, Konya, Afyonkarahisar ve Samsun'da rehabilitasyon merkezi yapım çalışmaları sürüyor.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, DKMP Genel Müdürlüğü yaban hayvanlarına şifa olmaya devam ediyor.
DKMP ekipleri, Gümüşhane Şiran-Çamoluk kara yolunda araç çarpması sonucu bir yaban keçisi yavrusunun yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye gitti.
İlk incelemede hayvanın ayağında sorun olduğu için yürüyemediği tespit edildi. Vakit kaybedilmeden keçi yavrusunun tedavisine başlandı. Veteriner muayenesinde ayağında hafif incinme olduğu tespit edilen yavruya gerekli tedavi uygulandı ve iyileşme sürecinin ardından tekrar doğal yaşam alanına bırakıldı.
8 yılda 25 bin yaban hayvanı tedavi edildi
Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezlerinde son 8 yılda 25 bin 468 yaban hayvanı tedavi edilerek yeniden doğaya salıverildi.
İlki 2010 yılında tesis edilen merkezlerin sayısının artırılması için DKMP Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bursa, Şanlıurfa, Mersin, Kars, Van, Sinop, Çankırı ve Hatay'da merkezler kurulurken, Burdur, Diyarbakır, Konya, Afyonkarahisar ve Samsun'da rehabilitasyon merkezi yapım çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Ekonomi
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Ekonomi
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü
Ekonomi
Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Karantina altına alınmasına ihtiyaç yok
Ekonomi
Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi!
Ekonomi
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı
Ekonomi
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Ekonomi
Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını dağılmış halde buldu