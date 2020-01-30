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Yaralı Yabani Hayvana İnegöl Belediyesi sahip çıktı

Oylat bölgesinde ormanlık alanda baygın halde bulunan yaralı çakal, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezinde tedavi altına alındı.

30.01.2020 16:16 | Son Güncelleme: 30.01.2020 16:16Yaralı Yabani Hayvana İnegöl Belediyesi sahip çıktı

Bölgenin en donanımlı hayvan bakım ve tedavi merkezine sahip olan İnegöl Belediyesi, bugün Oylat mevkiinde yaralı halde bulunan çakalın tedavisi için seferber oldu.

Ormanlık alanda vatandaşların fark edip bildirmesi üzerine İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi ekipleri bölgeye giderek baygın haldeki çakalı buldu. Yaralı olduğu görülen hayvan, ekipler tarafından araca alınarak Halhalca yolu üzerindeki barınağa getirildi. Çakalın tedavisi için burada veteriner ekipleri seferber oldular. Yabani hayvanın durumu hakkında Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne de bilgi verildiği açıklandı. Tedavisinin ardından çakalın doğal yaşamına geri bırakılacağı bildirildi.


İnegöl Belediyesi, Güncel

Kaynak: Bültenler

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