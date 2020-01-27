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Yaralının yakınları görüntü çekmeye çalışan muhabirlere saldırdı

Adıyaman'da, semt pazarı içerisinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişiyi görüntülemeye çalışan gazeteciler, yaralı şahsın yakınları tarafından saldırıya uğradı.

27.01.2020 16:28 | Son Güncelleme: 27.01.2020 17:22

'da, semt pazarı içerisinde pazarcılarla, bir grup arasında bilinmeyen bir neden dolayı çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı. O anları görüntülemeye çalışan gazetecilere yaralıların yakınları saldırdı.

TARTIŞMA, BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre, Eskisaray mahallesi pazartesi pazarının kurulduğu sokak içerisinde pazarcı esnafıyla bir grup arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada ismi öğrenilemeyen bir kişi tarafından, Mehmet Çakmak isimli esnaf bıçaklanarak yaralandı.

GÖRÜNTÜ ALMAYA ÇALIŞAN GAZETECİLERE SALDIRILDI

Meydana gelen kavgayı görüntülemeye çalışan gazetecilere yaralı kişinin yakınları tarafından tekmelerle saldırıldı. Acısını unutup gazetecilere saldıran şahsı, polis ekipleri ile vatandaşlar durdurmaya çalıştı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı kişi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Yaralının yakınları görüntü çekmeye çalışan muhabirlere saldırdı

Adıyaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (9)
ÖÖÖJJÖÖÖ:insan doğa ve hayvanlar için haber yapılır. . . . bu üç katagori için haber değeri yoktur. . .
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HASAN:Zavallı ülkem, ne hallere geldi , kimlere kaldı
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NİSÉBİN:Tipik yoboz ya la :D
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MEHMET ALİ ELMAS:Vatandas kusura baka ama SEN TÜRK VATANDASI degilsin bir insani tipinden ayirabiliyorsan
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SARI:Gazetecilik cok zor iş hele bu gibi yobazlara karşıallah yardımcıları olsun.
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R:Tiplere bakin.
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MÜSLÜMAN SAKALLI OLUR SEN GİBİ OLMAZ:tiplerde sıkıntı yok ta yaptıkları yanlış
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BİR KUL:Bunlar müslümansa ben degilim
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VATANDAŞ:ne varmış tipinde denyo hiçmi müslüman görmedin. sanırım sen kadın kılıklısın yada hippi. .
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3. Sayfa

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27.01.2020 17:57:36