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Yaralı yavru köpeğe belediye sahip çıktı

Nevşehir Belediyesi, bir aracın çarpması sonucu arka ayakları kırılan 5 aylık köpeğe sahip çıktı.

31.07.2019 14:13 Yaralı yavru köpeğe belediye sahip çıktı
Nevşehir Belediyesi, bir aracın çarpması sonucu arka ayakları kırılan 5 aylık köpeğe sahip çıktı.
Nevşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Nevşehir'de bir aracın çarpması sonucu yaralanan 5 aylık yavru köpeği fark eden vatandaşlar, hayvanı Nevşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na getirdi.
Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilk kontrolü yapılan köpeğin bacaklarında kırık olduğu anlaşılınca köpek, tedavisi yaptırılmak üzere Kayseri Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne götürüldü.

Burada arka bacaklarında 4 ayrı kırık tespit edilen köpek tedavisinin ardından Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince yeniden Nevşehir'e getirildi.
Köpek, daha önce hayvan sahiplenmek için başvuruda bulunan bir hayvansevere teslim edildi.

Nevşehir, Güncel

Kaynak: AA

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