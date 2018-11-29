Yaralı Yavru Köpek İçin Seferberlik

29 Kasım 2018 Perşembe 12:36



29 Kasım 2018 Perşembe 12:36

Yaralı yavru köpek için seferberlikAraç çarpması sonucu bacağından yaralanan 2 aylık yavru köpek, tedavi için İstanbul'a götürüldüKÜTAHYA - Kütahya'nın Emet ilçesinde araç çarpması sonucu bacağından yaralanan 2 aylık yavru köpek, tedavi için Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği Genel Başkanı Yasin Yılmaz tarafından İstanbul'a götürüldü. Yaklaşık 15 gün önce bir araç tarafından çarpıldığı belirtilen ayağında kırık ve ağır yara bulunan yavru köpek ilk olarak Emet ilçesinde Veteriner Hüseyin Özer tarafından muayene edildi. Yapılan muayene sonucu yavru köpeğin Emet'te tedavi edilemeyeceği anlaşıldı. Bunun üzerine hayvansever Elif Yıldız Nasuhoğlu tarafından 'SOHAYKO' Genel Başkanı Yasin Yılmaz'a bilgi verildi. Köpek, Yılmaz tarafından özel bir araçla İstanbul'a götürüldü.Yavru köpeğin tedavi edilmek üzere İstanbul'a götürdüklerini belirten Yasin Yılmaz, "Yavru köpeğimiz kliniğe yatacak. bacağının durumu kontrol edilecek. kurtarılabilirse bacağı kurtarılacak. Eğer kurtarılamazsa ampüte olacağını düşünüyoruz. Öncelikle bir an evvel kliniğe gitmesi gerekiyor" dedi."Hayvan sevmeyen insan sevemez"Yavru köpeğin 15 gün önce bir araç tarafından çarpılarak yaralandığını belirten Mehmet Hacıoğlu, "Bana arkadaşlarım köpeği teslim edeli 3 gün oldu. Ben baktım durumu ağır. Ağır olunca hayvansever olduğunu bildiğim Elif hanıma haber verdim. Elif hanım sağolsun bana yardımcı oldu. Allah razı olsun. İstanbul'dan Yasin bey geldi ve hemen tedaviye başladı.Ben şunu söylemek istiyorum. Sokak hayvanlarına sahip çıkalım. hayvan sevmeyen insan sevemez diyorum" diye konuştu.Hayvansever Elif Yıldız Nasuhoğlu, yaptığı açıklamada, "Mehmet bey dün akşam bana ulaştı. Burada Veteriner Hekim Hüseyin Özer gerekli ön tedaviyi yaptı. Antibiyotik ve ağrı kesici uyguladı. SOHAYKO' Genel Başkanı Yasin Yılmaz beyi aradım. Sağolsun hemen yola çıkıp almaya geliyorum, o bacağı bir şekilde kurtarmaya çalışacağız dedi. Sabah erkenden geldi ve aldı götürdü. İnşallah yavru köpeğimiz tedavi edilecek. Mehmet Hacıoğlu'na bu duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.