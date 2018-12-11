Yaralı Yavru Şahin Melikgazi'de Tedavi Edildi

Melikgazi
Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç
, Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekiplere vatandaşların ihbarı üzerine yarılı olarak getirilen Yavru şahin kuşunun tedavi edilerek tekrar doğal hayata bırakılmak üzere Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim edildiğini söyledi.
Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını yürüten Melikgazi Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, yaban hayvanlarından tedavi ve bakıma muhtaç olanlarına da hizmet verildiğini belirten Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, Sokak Hayvan Bakım Bölümünce, kış şartlarında besin ihtiyacını karşılandığını ve besleme ünitelerine sürekli yem ve gıda bırakıldığını kaydetti.
Yavru Şahinin 3 günlük tedavinin ardından tekrar doğal hayata hazır hale getirildiğini ifade eden Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, yavru şahinin tedavisinin ardından doğaya salınacağını sözlerine ekledi. - KAYSERİ
11 Aralık 2018 Salı 17:01