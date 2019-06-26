26.06.2019 11:17
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Yaralılara vatandaş şefkati

Yaralılara vatandaş şefkatiKAYSERİ - Kayseri'nin Yahyalı İlçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılara vatandaş şefkati
KAYSERİ - Kayseri 'nin Yahyalı İlçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından toplanan vatandaşlarda, yaralıları teselli ederek, moral vermeye çalıştı.
Edinilen bilgiye göre, Yahyalı İlçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, yol üzerinde seyreden motosiklet, 34 BDR 572 plakalı otomobile çarptı. Kazada, motosiklette bulunan 2 genç yaralandı. Kanlar içerisinde yerde kalan gençlere ilk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar yaptı. Yaralıları teselli ederek moral vermeye çalışan vatandaşlar, büyük takdir topladı. Yaralı gençler, bir süre sonra gelen ambulans ile Yahyalı Devlet Hastanesi 'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Yaralılara vatandaş şefkati
Kaynak: İHA
Kayseri , Yahyalı , 3. Sayfa

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