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Yaralıların başından ayrılmadı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen trafik kazasını gören sağlık görevlisi, yaralılar ambulansa konulana kadar başlarından ayrılmadı.

24.07.2019 15:30 Yaralıların başından ayrılmadı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen trafik kazasını gören sağlık görevlisi, yaralılar ambulansa konulana kadar başlarından ayrılmadı.

Edinilen bilgiye göre, Nizip ilçesi Belkıs Caddesi Üniversitesi kavşağında M.Y. idaresindeki 28 ACF 972 plakalı araç ile bir motosiklet çarpıştı. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü ve yanındaki yolcu yaralandı. Yaralılara, tesadüfen olay yerinden geçen ve doktor olduğu ileri sürülen kadın sağlık görevlisi müdahale etti. İsmi öğrenilemeyen sağlık görevlisi, 112 sağlık ekipleri gelene kadar yaralıların başından ayrılmadı. İki yaralı da ambulansla Nizip Devlet Hastanesine kaldırılırken, yaralıların sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Nizip, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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