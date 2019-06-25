25.06.2019 14:22
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Yaralının kurtulması için dua etti

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Bursa 'nın İznik ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Drazali köyü mevkinde meydana geldi. Yenişehir istikametinden gelen 16 JGA 69 plakalı halı yüklü kamyonetin sürücüsü Ali Sönmez , önünde seyreden Hasan Hüseyin Kuzey (70) idaresindeki 16 H 7730 plakalı ticari araca arkadan çarptı. Kazada Kuzey'in kullandığı araç armut bahçesine uçtu. Vatandaşların araçtan çıkardığı yaralı sürücü 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Kaza sırasında olay yerinde bulunan bir kadının yaralı için dua ettiği görüldü. - BURSAYaralının kurtulması için dua etti
Kaynak: İHA
Yenişehir , İznik , Bursa , 3. Sayfa

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