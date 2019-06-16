16.06.2019 19:10
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Yaralının oğlu olduğunu görünce gözyaşlarını tutamadı

Yaralının oğlu olduğunu görünce gözyaşlarını tutamadı

Adana'da trafik kazasında yaralanan iki kişinin yardımına giden kadın, kazazedelerden birinin oğlu olduğunu görünce gözyaşlarına boğuldu.

Adana'da trafik kazasında yaralanan iki kişinin yardımına giden kadın, kazazedelerden birinin oğlu olduğunu görünce gözyaşlarına boğuldu.
Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Mavi Bulvar'da Ali K. idaresindeki 01 S 0353 plakalı servis aracı ile aynı yönde seyreden Emir Genç'in (19) kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı.
Çarpışma sonucu devrilen motosikletteki sürücü ile arkadaşı Görkem Menet (19) yaralandı.
Yaralılara yardım etmek için kaza yerine giden kadın, kazazedelerden birinin oğlu Emir Genç olduğunu fark edince uzun süre gözyaşı döktü.
Yerde yatan oğlunun elini tutup ağlayan kadını çevredekiler teskin etmeye çalıştı.
112 Acil Servis ekipleri, yaralılardan Genç'i Seyhan Devlet Hastahanesine, Menet'i Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Minibüs sürücüsü Ali K, ifade işlemleri için Bağlar Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.
Kaynak: AA
Genç, Adana, Güncel

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