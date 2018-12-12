Yaralıya Müdahale Eden Ambulansa Halk Otobüsü Çarptı

Kocaeli
'nin Gebze
ilçesinde motosiklette otomobilin çarpışması sonucu bir kişinin yaralandığı trafik kazasına müdahale eden ambulansa halk otobüsü çarptı.
Sultan Orhan Mahallesi Bağdat
Caddesi'nde kimliği belirlenemeyen Suriye
uyruklunun kullandığı 34 FB 6292 plakalı motosiklet, Adem Baştaç idaresindeki 34 AS 3799 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsünün arkadaşı yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis
ekibi geldi. Sağlık görevlileri yaralıya müdahale ettiği esnada bir halk otobüsü park halindeki ambulansa çarptı.
Çarpma anında sedye almak için araçta bulunan ambulans şoförü Emrullah Şahin hafif şekilde yaralandı. Bunun üzerine olay yerine takviye sağlık ekibi gönderilirken, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Fatih
Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis
ekipleri kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatırken, Suriye uyruklu yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Gebze,Kocaeli
12 Aralık 2018 Çarşamba 03:55