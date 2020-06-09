Yaralıyı sedyeden düşürdüler

Isparta'da kontrolden çıkan aracın refüje çıkması sonucu 1 kişi yaralandı.

Yaralıyı sedyeden düşürdüler
09.06.2020 10:09 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:43
Isparta'da kontrolden çıkan aracın refüje çıkması sonucu 1 kişi yaralandı. İtfaiyenin yardımıyla araçtan çıkartılan sürücü ambulansa taşınacağı sırada sedyenin ayağının kapanmasıyla yere düştü.

Kaza, Isparta-Gönen karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gönen'den Isparta istikametine seyir halinde olan Y.S. idaresindeki 32 LS 112 plakalı araç, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonucu 32 LT 844 plakalı araca çarptı ve refüje girdi. Kazada sürücü araç içerisine sıkıştı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımı ile çıkartıldı. İtfaiye ekipleri, yaralıyı dikkatli bir şekilde sedyeye koyduktan sonra sedyenin ayağı kapandı ve bu sırada yaralı yere düştü. Tekrar sedyeye alınan yaralı, dikkatli bir şekilde ambulansa bindirildi. Olay yerinde ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Etiketler: İtfaiye, Isparta, Araç, 3. Sayfa, Haber

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