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Yaramaz karga minibüsçülerin de parasını çalmış

MARMARAY'da İstanbul Kart'ına yükleme yapmak isteyen kadının parasını çalan karganın çevredeki minibüsçülerin araçlarından da para aldığı ortaya çıktı.

11.02.2020 16:42 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:48
MARMARAY'da Kart'ına yükleme yapmak isteyen kadının parasını çalan karganın çevredeki minibüsçülerin araçlarından da para aldığı ortaya çıktı.
'da İstanbul Kart'ına yükleme yapan kadının parasını çalan karganın görüntüleri oldukça ilgi çekti. O görüntülerin Marmaray'ın durağında çekildiği ortaya çıktı. Yaramaz karga istasyonun yanında bulunan duraktaki minibüsçüler tarafından besleniyor. Minibüs şoförleri karganın duraklarına geldiğini ve ekmek verdiklerini belirtiyor. Ancak minibüsçüler karganın kendi araçlarında da para çaldığını kaydediyor.
'BİR TANE YİRMİLİK ALMIŞ GİTMİŞ"
Minibüsçü Maşuk Yılmaz, 'Minibüs durağında arkadaş büfe işlettiği için ekmek kırıntısı atıyor. Hayvan da buraya geliyor sürekli. Kadının parasını da aldığını gördük. Minibüslerden de arada bir para çalma durumu oluyormuş" dedi.
Kargaya para kaptırdığı belirten hlk otobüsü şoförü Aycan İşlek ise, 'Kapım açıktı, karga geldi. Önce paraları dağıttı, kovaladım, paraları toparladım aynı yerine koydum. 5 dakika sonra geri gittim. Karga paraların birini almış gitmiş, diğer paralar yine dağınık duruyordu. 20 lirayı almış gitmiş" diye konuştu.
'BAŞIMA GELSE ÜZÜLMEM, 'KADERDİR' DER GEÇERİM"
Durağı kullanan vatandaşlarda durum karşısında şaşkın. Fuat Yıldız, 'Benim başıma gelse üzülmem, 'kaderdir' der geçerim" şeklinde konuştu.
Yaramaz karga minibüsçülerin de parasını çalmış

İstanbul, Marmaray, Fatih, Güncel

Kaynak: DHA


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