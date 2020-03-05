Yaramazlar Takımı: Zaman Yolcuları Filmi

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Krash, en yakın arkadaşı Barry için unutulmaz bir doğum günün partisi hazırlamaya karar verir. Parti için vakit kaybetmeden harekete geçen Krash, heyecan verici zamanda yolculuk deneyimleri organize eden DejaVu Ajansı ile iletişime geçer. Ajans, konuklarının zamanda yolculuk yaparak görmeyi istedikleri herhangi bir tarihi döneme gitmelerini sağlamaktadır. Bu muhteşem deneyimi yaşamak isteyen Krash ve arkadaşları ajans ile anlaşmayı yapar. Ancak yolculuk başladığında, ekibin kurallara doğru bir şekilde uymaması büyük bir kazanın meydana gelmesine neden olur. Yaşanan kaza sonu, ekiptekiler çeşitli zamanlara dağılarak kaybolur. Krash, farklı zamanlarda kaybolan arkadaşlarını geri getirmek için zorlu bir maceraya atılır.Denis ChernovDenis Chernov, Dmitriy YakovenkoAnimasyonKikoriki: Deja Vu3Beep2018RusyaRusça, İngilizce85 dk.Bir Film31.05.2019