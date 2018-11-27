Yarar'dan Esnaf Ziyareti

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretlerde esnaf ile sohbetler eden MHP'li aday Yarar, " Kırıkkale'nin ticaretindeki sorunları konuşuyor, dinliyor çözüm üretiyoruz" diye konuştu.

ESNAFLARLA SICAK SOHBETLER

MHP Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Serdar Yarar beraberinde Merkez İlçe Başkanı Murat Abalı, Belediye Başkan Aday Adayı Dursun Can ve teşkilat temsilcileriyle birlikte Ankara Caddesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Esnafın sıcak mesajlarla karşıladığı MHP'li aday Yarar, esnafın kendisine karşı gösterdiği teveccühe teşekkür ettiğini söyledi. Kendisinin de şehirde iş yapan, istihdam oluşturan bir iş adamı olarak Kırıkkale esnafının yaşadığı sorunları yakinen bildiğini, göreve gelmeleri durumunda yerelde yaşanan sorunların çözümü konusunda projelerinin olduğunu, genelde ise siyasilerle işbirliği yaparak çözümü konusunda adım atacakları sözünü verdi.

HER SORUNA BİR PROJE

Belediye Başkan Adayı Yarar "Çarşı esnafımızı ziyaret ederek bol kazançlar diledik. Onlar bizi bağrına basarak esnafların sorunlarını anlattı. Bizde onlara Kırıkkale'nin sahipsiz olmadığını her soruna bir projemiz olduğunu anlattık. Esnaflarımızla buluşuyoruz. Kırıkkale'nin ticaretindeki sorunları konuşuyor, dinliyor çözüm üretiyoruz. Dürüst, çalışkan, güler yüzlü, hizmet odaklı, yardımsever, şefkat, kapısı herkese açık, sosyal belediyecilik anlayışımız olacak. Belediye başkanı seçildiğimizde gece gündüz demeden çalışacağız. Benim başkanı olduğum belediyede kimse mağdur edilmeyecek, kimsenin hakkı yenmeyecek. Benim başkanı olduğum belediyede saygı sevgi olacak. Kapımız herkese açık olacak" dedi.