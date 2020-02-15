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Yarasa adam Cengiz Koçak'tan Erzincan'da çılgın atlayış

TÜRKİYE'nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinde wingsuit (yarasa adam) atlayışları yapan base jump ve wingsuit sporcusu Cengiz Koçak'ın, Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde gerçekleştirdiği atlayış nefes kesti.

15.02.2020 13:33 | Son Güncelleme: 15.02.2020 13:33Yarasa adam Cengiz Koçak'tan Erzincan'da çılgın atlayış

TÜRKİYE'nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinde wingsuit (yarasa adam) atlayışları yapan base jump ve wingsuit sporcusu Cengiz 'ın, Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde gerçekleştirdiği atlayış nefes kesti.

Gençlik Hizmetleri ve İl Müdürlüğü ve Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin girişimiyle, Erzincan'da gerçekleştirilen etkinlikte, Ferdi Toy'un kullandığı yamaç paraşütü ile havalanan Cengiz Koçak, yaklaşık 500 metre yükseklikte atlayış gerçekleştirdi. Base jump ve wingsuit sporcusu Cengiz Koçak, Ergan Dağı Kayak Merkezinde bulunan bayrağın üstünden geçti. Havada yaklaşık 210 kilometre hıza ulaşan Koçak, daha sonra paraşütünü açarak Ergan Dağı yamaçlarına iniş yaptı. Atlayışın ardından konuşan Koçak, 'de ilk kez böyle bir atlayışın yapıldığını ifade ederek; "Gerçekten çok güzel ve eğlenceli, Ergan Kayak Merkezi, Türkiye'de gördüğüm en iyi ve en güzel kayak merkezlerinden birisi" diye konuştu.



Türkiye, Koçak, Güncel

Kaynak: DHA

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