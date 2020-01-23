Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ölümcül corona virüsünün kaynağının yarasa çorbası olduğu iddia edildi. Yemeye cesaret isteyen bu farklı tarif vatandaşların merak konusu olurken Yarasa çorbası nedir? Yarasa çorbası nasıl yapılır? Yarasa çorbası tarifi gibi aramalar yapıldı.

YARASA ÇORBASI NEDİR?

Birçok Asya ülkesinde, yarasalar çorbası popüler bir incelik olarak bilinir. Bu egzotik hayranlarını Fiji Adaları'nda ağırlıyor. Çanağın ana özelliği bütün yarasaların pişirilmesi. Yarasa etinin güçlü ve hoş olmayan bir kokusu vardır. Onu atmak için yarasa gövdeleri, biber ve sarımsak özel bir sos ile ıslatılır. Yarasalar sadece çorbaya ilave değildir. Onlar da kızarmış ve daha sonra baharatlı bir sos ile masaya servis edilir.

Yarasa

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları corona virüslerinin "zoonotik" olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merekezi'ne göre; "zoonotik" ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.