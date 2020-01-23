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Yarasa çorbası nedir? Yarasa çorbası nasıl yapılır? Yarasa çorbası tarifi

Çin mutfağının özgün menülerinde yer alan yarasa çorbası ülkemizde merak ediliyor. Yemeye cesaret isteyen yarasa çorbası Çin'in Wuhan şehrinde çıkan corona virüsünün çıkış kaynağı iddia edilmesi de yarasa çorbası nasıl yapılır ve yarasa çorbası tarifi gibi aramaların yapılmasına neden oldu. korona virüsün kaynağı gösterilen yarasa çorbası nedir?

23.01.2020 09:46 | Son Güncelleme: 23.01.2020 09:56

Çin'in şehrinde ortaya çıkan ölümcül corona virüsünün kaynağının yarasa çorbası olduğu iddia edildi. Yemeye cesaret isteyen bu farklı tarif vatandaşların merak konusu olurken Yarasa çorbası nedir? Yarasa çorbası nasıl yapılır? Yarasa çorbası tarifi gibi aramalar yapıldı.

YARASA ÇORBASI NEDİR?

Birçok Asya ülkesinde, yarasalar çorbası popüler bir incelik olarak bilinir. Bu egzotik hayranlarını Fiji Adaları'nda ağırlıyor. Çanağın ana özelliği bütün yarasaların pişirilmesi. Yarasa etinin güçlü ve hoş olmayan bir kokusu vardır. Onu atmak için yarasa gövdeleri, biber ve sarımsak özel bir sos ile ıslatılır. Yarasalar sadece çorbaya ilave değildir. Onlar da kızarmış ve daha sonra baharatlı bir sos ile masaya servis edilir.

Yarasa

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları corona virüslerinin "zoonotik" olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merekezi'ne göre; "zoonotik" ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

Yarasa çorbası nedir? Yarasa çorbası nasıl yapılır? Yarasa çorbası tarifi

Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Gündem, Sağlık, Dünya, Güncel


HABER YORUMLARI (3)
GAZİKENTLİ27:siz hiç deve etinden lahmacun yedinizmi?
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KADİR BEG:iyiki yarasa çorbası tarifini vermişsiniz bende nasıl yapılır diye çok ama çok merak ediyordum
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ORHAN:Midesizler ne bulurlarsa yiyorlar,bunları ülkeye sokarken tepeden tırnağa muayene edip ücretinidr alıp öyle sokacaksın,mikrop yuvası bunlar
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