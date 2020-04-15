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Yarasalar üzerinde araştırma yapan bilim insanları, 6 yeni koronavirüs türü tespit etti

Myanmar'da yarasalar üzerinde araştırma yapan bilim ekibi, 6 yeni koronavirüs türü keşfettiklerini açıkladı. Bilim insanları ayrıca, yeni keşfedilen koronavirüs türünün Kovid-19 ile aynı familyaya ait olduğu bilgisini paylaştı.

15.04.2020 20:46 | Son Güncelleme: 15.04.2020 21:00

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şu ana dek 130 binin üzerinde insan hayatını kaybetti. Ölümcül salgına karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları devam ederken, bilim insanları yeni bir araştırmaya daha imza attı. Yarasalar üzerinde araştırmalar yapan bilim insanları 6 yeni koronavirüs türü keşfettiklerini duyurdu.

ÜÇÜ ALFA, ÜÇÜ BETA KORONAVİRÜSÜ OLARAK SINIFLANDIRILDI

PREDICT Projesi kapsamında Myanmar 'da yarasalar üzerine araştırmalar yapan bilim ekibi, 6 yeni koronavirüs türü keşfettiklerini açıkladı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre; keşfedilen 6 yeni koronavirüs türünden üçü alfacoronavirüsü iken üçü de betacoronavirüsü olarak sınıflandırıldı.

KOVİD-19 İLE AYNI FAMİLYADA YER ALIYORLAR

Bilim insanları yeni keşfedilen 6 koronavirüs türünün Kovid-19 ile aynı familyaya ait olduğu bilgisinin altını çizdi. Ancak ilk bulgulara göre bu virüsler SARS, MERS veya Kovid-19'a sebep olan türler ile yakından ilişkili değil. Küresel bir salgına dönüşen Kovid-19'un ana kaynağının yarasalar olduğu tahmin ediliyor ancak bilim dünyası henüz bu iddiayı kanıtlayabilmiş değil.

Bilim insanları yarasalarda muhtemelen binlerce koronavirüs türü olduğunu görüşünde.

Araştırmayı yapan ekip yeni keşfedilen koronavirüs türlerinin diğer hayvanlara ya da insanlara geçip geçemeyeceği sorusunu cevaplayabilmek adına daha detaylı bir araştırma yapılması gerektiğinin altını çiziyor.

Yarasalar üzerinde araştırma yapan bilim insanları, 6 yeni koronavirüs türü tespit etti
Etiketler: Myanmar, Dünya, Güncel

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