Yaraşlı'nın terfi hattı çalışmaları tamamlandı

Bu kapsamda MASKİ, Ahmetli ilçesine bağlı Yaraşlı Mahallesi'nde başlattığı içme suyu terfi hattı çalışmasını tamamladı. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekiplerince yapılan çalışma sayesinde sık sık su kesintilerine neden olan eski hat yenilenerek, yerine 1 buçuk kilometre uzunluğunda hat döşendi.

"Hizmetlerin devamının da geleceğine inanıyoruz"

Yaraşlı Mahalle Muhtarı Ziya Karamuk, "Eski terfi hattımız yüzeye çok yakın olduğundan, buradan geçen büyük araç ve iş makinelerinin ağırlığıyla sürekli patlak ve arızalar yaşanıyor, sık sık suyumuz kesiliyordu. MASKİ şuan güzel bir şekilde yeni hattımızı döşedi. Çalışmalarından memnunuz. Cengiz Başkanımız ne derdimiz sıkıntımız varsa ilgileniyor, sağ olsun. Hizmetlerin devamının da geleceğine inanıyor, kendisine selam ve teşekkürlerimizi iletiyoruz" diye konuştu.