"Yaratıcı teknolojiler atölyesi" açıldı
Görüntü dökümü Eski okul bahçesindeki bayrak detayları Atölyede minik öğrencileri yaptıkları eserlere ait detaylar Güler Sabancı'nın atölyeyi gezmesine ait detaylar Güler Sabancı ile röportaj Açılış töreninden görüntüler Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır'ın konuşması Balıkesir İl...27.07.2019 20:30
Görüntü dökümüEski okul bahçesindeki bayrak detaylarıAtölyede minik öğrencileri yaptıkları eserlere ait detaylarGüler Sabancı'nın atölyeyi gezmesine ait detaylarGüler Sabancı ile röportajAçılış töreninden görüntüler Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır'ın konuşmasıBalıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız'ın konuşmasıAyvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in konuşmasıGüler Sabancı'nın konuşmasıHediye takdimiAçılış kurdelesi kesilmesiProtokol imzalama töreni detaylarıAçılışın ardından Sabancı ve protokolün atölyeyi gezmelerine ait detaylar
- Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı: "Çocukların eğitim ve eşitlik haklarını gözeterek, gençlerin ve kadınların eğitiminde sürdürülebilirliği sağlamayı hedefliyoruz"Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Sabancı Üniversitesince "Küçükköy Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi" açıldı.
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Küçükköy Mahallesi'nde üniversite tarafından yaptırılan, Ayvalık Kaymakamlığı ve Belediyesince de desteklenen atölyenin açılışında yaptığı konuşmada, projelerinin örnek bir model oluşturacağını söyledi.
Atölyenin önemini vurgulayan Sabancı, şöyle dedi:
"Bilimsel, akılcı ve katılımcı bir süreçle, teknolojinin sağladığı olanakları kullanarak yeni ve sürdürülebilir bir eğitim sistemi oluşturduk. Küçükköy'de çocukların eğitim ve eşitlik haklarını gözeterek, gençlerin ve kadınların eğitiminde sürdürülebilirliği sağlamayı hedefliyoruz. Öğretmenlerimize de eğitimler vererek bölge okullarının da tüm yıl Sabancı Üniversitesi Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi'nden faydalanmasını bekliyoruz."
İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız da atölyenin çok önemli ve değerli olduğunu dile getirdi.
Açılışın ardından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
Törene, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Belediye Başkanı Mesut Ergin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Sabancı Üniversitesi Rektörü Yusuf Leblebici ve öğrenciler katıldı.
Atölye ile 6-12 yaş arası öğrencilerin geleceğe dair ufuklarını açabilmek amacıyla yaratıcılıklarının keşfedilerek ön plana çıkarılması amaçlanıyor.
- Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı: "Çocukların eğitim ve eşitlik haklarını gözeterek, gençlerin ve kadınların eğitiminde sürdürülebilirliği sağlamayı hedefliyoruz"Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Sabancı Üniversitesince "Küçükköy Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi" açıldı.
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Küçükköy Mahallesi'nde üniversite tarafından yaptırılan, Ayvalık Kaymakamlığı ve Belediyesince de desteklenen atölyenin açılışında yaptığı konuşmada, projelerinin örnek bir model oluşturacağını söyledi.
Atölyenin önemini vurgulayan Sabancı, şöyle dedi:
"Bilimsel, akılcı ve katılımcı bir süreçle, teknolojinin sağladığı olanakları kullanarak yeni ve sürdürülebilir bir eğitim sistemi oluşturduk. Küçükköy'de çocukların eğitim ve eşitlik haklarını gözeterek, gençlerin ve kadınların eğitiminde sürdürülebilirliği sağlamayı hedefliyoruz. Öğretmenlerimize de eğitimler vererek bölge okullarının da tüm yıl Sabancı Üniversitesi Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi'nden faydalanmasını bekliyoruz."
İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız da atölyenin çok önemli ve değerli olduğunu dile getirdi.
Açılışın ardından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
Törene, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Belediye Başkanı Mesut Ergin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Sabancı Üniversitesi Rektörü Yusuf Leblebici ve öğrenciler katıldı.
Atölye ile 6-12 yaş arası öğrencilerin geleceğe dair ufuklarını açabilmek amacıyla yaratıcılıklarının keşfedilerek ön plana çıkarılması amaçlanıyor.
Güler Sabancı, Ayvalık, Güncel
Kaynak: AA