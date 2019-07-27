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"Yaratıcı teknolojiler atölyesi" açıldı

Görüntü dökümü Eski okul bahçesindeki bayrak detayları Atölyede minik öğrencileri yaptıkları eserlere ait detaylar Güler Sabancı'nın atölyeyi gezmesine ait detaylar Güler Sabancı ile röportaj Açılış töreninden görüntüler Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır'ın konuşması Balıkesir İl...

27.07.2019 20:30
Görüntü dökümü
Eski okul bahçesindeki bayrak detayları
Atölyede minik öğrencileri yaptıkları eserlere ait detaylar
Güler Sabancı'nın atölyeyi gezmesine ait detaylar
Güler Sabancı ile röportaj
Açılış töreninden görüntüler
Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır'ın konuşması
Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız'ın konuşması
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in konuşması
Güler Sabancı'nın konuşması
Hediye takdimi
Açılış kurdelesi kesilmesi
Protokol imzalama töreni detayları
Açılışın ardından Sabancı ve protokolün atölyeyi gezmelerine ait detaylar
- Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı:
"Çocukların eğitim ve eşitlik haklarını gözeterek, gençlerin ve kadınların eğitiminde sürdürülebilirliği sağlamayı hedefliyoruz"
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Sabancı Üniversitesince "Küçükköy Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi" açıldı.
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Küçükköy Mahallesi'nde üniversite tarafından yaptırılan, Ayvalık Kaymakamlığı ve Belediyesince de desteklenen atölyenin açılışında yaptığı konuşmada, projelerinin örnek bir model oluşturacağını söyledi.
Atölyenin önemini vurgulayan Sabancı, şöyle dedi:
"Bilimsel, akılcı ve katılımcı bir süreçle, teknolojinin sağladığı olanakları kullanarak yeni ve sürdürülebilir bir eğitim sistemi oluşturduk. Küçükköy'de çocukların eğitim ve eşitlik haklarını gözeterek, gençlerin ve kadınların eğitiminde sürdürülebilirliği sağlamayı hedefliyoruz. Öğretmenlerimize de eğitimler vererek bölge okullarının da tüm yıl Sabancı Üniversitesi Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi'nden faydalanmasını bekliyoruz."
İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız da atölyenin çok önemli ve değerli olduğunu dile getirdi.
Açılışın ardından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
Törene, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Belediye Başkanı Mesut Ergin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Sabancı Üniversitesi Rektörü Yusuf Leblebici ve öğrenciler katıldı.
Atölye ile 6-12 yaş arası öğrencilerin geleceğe dair ufuklarını açabilmek amacıyla yaratıcılıklarının keşfedilerek ön plana çıkarılması amaçlanıyor.

Güler Sabancı, Ayvalık, Güncel

Kaynak: AA

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