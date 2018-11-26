Berkeley Üniversitesi Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Profesörü Jennifer A. Doudna ve Columbia Üniversitesi Biyokimya ve Moleküler Biyofizik Yardımcı Profesörü Samuel H. Sternberg tarafından kaleme alınan kitap, Mehmet Doğan tarafından Türkçeye kazandırıldı.

Koç Üniversitesi Yayınları'nın (KÜY) Bilim kategorisinde yayımladığı Yaratılıştaki Çatlak: Gen Düzenlemenin Evrime Hükmeden İnanılmaz Gücü raflarda yerini aldı. Berkeley Üniversitesi Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Profesörü Jennifer A. Doudna ve Columbia Üniversitesi Biyokimya ve Moleküler Biyofizik Yardımcı Profesörü Samuel H. Sternberg tarafından kaleme alınan kitap, Mehmet Doğan tarafından Türkçeye kazandırıldı. Biyoloji tarihinin dönüm noktası niteliğindeki CRISPR-Cas9 Gen Düzenleme teknolojisini, kâşifi Jennifer A. Doudna'nın ağzından anlatan kitap, Biyokimya alanının öncü isimlerinden Doudna'yı bu biyoteknolojiye taşıyan upuzun, dolambaçlı ve zahmetli yolun aynı zamanda bilimde yeni bilgilere ulaşmanın ancak kolektif çalışma ve dayanışmayla mümkün olduğunu da okuyuculara gösteriyor.

Kitapta, CRISPR'ın sadece hastalıklara değil, iklim değişikliği, çevresel yıkımlar, gıda güvenliği gibi sorunlara da çare olabileceğini belirten Jennifer A. Daudna, bu işe bilimcilerin, şirketlerin, hükümetlerin ve halkların birlikte soyunması gerektiğini anlatıyor. Biyolojinin sınırlarını zorlarken mevcut ahlaki, hukuki ve siyasi sınırları da yoklayacak olan CRISPR teknolojisini halka anlatmak amacıyla yola çıkan kitap, okurlarını insanlık tarihini geri dönülmez biçimde değiştirebilecek güçteki bu teknoloji ile ilgili tartışmaya dâhil olmaya çağırıyor.