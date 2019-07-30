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Yardım bahanesiyle yaklaşıp, motosikleti çaldı

SAMSUN'da, motosikleti arızalanan kişiye yardım etme bahanesiyle yaklaşıp, çalıştırdığı motorla kaçan E.Ö. (18), polis ekiplerince yakalandı.

30.07.2019 14:08 Yardım bahanesiyle yaklaşıp, motosikleti çaldı
SAMSUN'da, motosikleti arızalanan kişiye yardım etme bahanesiyle yaklaşıp, çalıştırdığı motorla kaçan E.Ö. (18), polis ekiplerince yakalandı.
Olay, dün, Atakum ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Motosikleti arızalanan kişiye, iddiaya göre, yardım etme bahanesiyle yaklaşan E.Ö., çalıştırdığı motorla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yol üzerinde motosikleti terk edilmiş buldu. Motosiklet üzerinde yapılan incelemelerde parmak izi örnekleri alan ekipler, E.Ö.'yü tespit edip, yakaladı. Gözaltına alınan E.Ö., emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.



Yeni Mahalle, Atakum, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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