20 Mart 2019, 09:09
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Yardım Etmek İsteyen Vatandaş, Canını Zor Kurtardı

İstanbul Okmeydanı'nda yol kenarındaki yaşlı adama yardım etmek için duran bir vatandaş, yanlarına gelen 2 kadının başına silah dayaması ile neye uğradığını şaşırdı.

Okmeydanı'nda aracıyla işine giderken yol kenarındaki yaşlı bir adama yardım etmek için duran bir vatandaş, canını zor kurtardı. Yardım etmeye çalıştığı kişiler tarafından silahla tehdit edilen ve gaspa uğrayan Selim Yalçın, "Ne duruma geldik Allah'ım. İnsanlara yardımcı olmak bu duruma geldi" diyerek yaşanan duruma isyan etti.

Olay dün 14: 00 sularında, Okmeydanı TEM bağlantısında meydana geldi. İddiaya göre, aracıyla seyir halinde olan gayrimenkul uzmanı Selim Yalçın, yol kenarında bulunan 60 yaşlarında bir adamın elini kaldırarak yardım istemesi üzerine aracını durdurdu. Yardım etmek için durduğu sırada 25-30 yaşlarında 2 kadın da yanlarına gelerek Yalçın'ın aracına bindi. Kadınlardan biri, Yalçın'ın başına silah dayayarak tehdit etti ve üzerinde bulunan bütün parayı alarak olay yerinden hızla uzaklaştılar.

"'KIMILDAMA, NEREDE PARAN' DEDİ BANA"

Yaşanan olayın ardından büyük şok yaşayan sürücü Selim Yalçın, "Okmeydanı sapağından geçince az ileride bir tane yaşlı bir adam bekliyordu. El edince ben de durdum ve iki tane kadın geldi. Sonra 'Nereye gideceksin?' dedi. Ben de 'Şirinevler'e işe gidiyorum' dedim. Bir tanesi baktım hemen arkadan silah çekti bana. 'Kımıldama, nerede paran?' dedi bana. 'Elini atma cebine' dedi ve cebimden paramı aldılar. İnsanlık namına yaşlı bir insana yardım amaçlı durdum. Başıma böyle bir şey geldi" ifadelerini kullandı.

"NE DURUMA GELDİK ALLAH'IM"

Yardım etmek isterken mağdur duruma düştüğünü anlatan Yalçın, "Parayı aldıktan sonra da hepsi refüjlerden aşağıya kaçtılar. Toplam 3 kişilerdi. Bin 500 lira paramı aldılar. Ödemem vardı bugün ödememi yapacaktım. Şu anda bütün param gitti. Hala şoktayım. Ne duruma geldik Allah'ım. İnsanlara yardımcı olmak bu duruma geldi. Kimsenin kimseye güveni kalmamış" şeklinde konuştu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, şahısların eşkal bilgilerini ve kaçtıkları yönü öğrendikten sonra mağdur olan Selim Yalçın'ı ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

Selim Yalçın, Okmeydanı, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: İHA



YORUMLAR (5)
ODUNKAFA: bayanları gördün durdun belki ekmek çıkar diye yanlışa düştün :))))))
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GERÇEKTEN ŞAKA GİBİ: Sen yaşlı adamı durdun , yoksa kadınlar için mi durdun? olay bu şekilde olmasın sakın. (ayrıca 60 yaş ihtiyar değildir. ) ava giderken avlanmışsın !
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KAPTAN DEEP: Yardım edersin suç etmezsin suç. Ülke bu gibi insanların vicdan oyunu yüzünden ne yapacağını şaşırdı !
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KAMİL: ÇAPKIN KURT SANMIŞ KENDİNİ AMA SAZAN SARMASI OLMUS :)
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GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: kanunlar caydırıcı olmalı şimdi hırsızlardan biri üslenir oda aç idik babamızı hastaneye götürecek paramız yoktu bir maduriyet birde vicdanlara dokunucu konuşma suçlu vatandaş oluverir geçer gider
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