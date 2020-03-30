Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yardım getiren jandarmaya yazdığı şiirle teşekkür etti

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Recep Marangoz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dışarı çıkamadığı için kendisine yardım getiren jandarmalara yazdığı şiirle teşekkür etti.

30.03.2020 14:21 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:23
Antalya 'nın Kumluca ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Recep Marangoz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dışarı çıkamadığı için kendisine yardım getiren jandarmalara yazdığı şiirle teşekkür etti.
Kumluca Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli jandarma ekipleri, salgın dolayısıyla sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor.
Kapı kapı dolaşan jandarmalar, Recep Marangoz'u ziyaretleri sırasında ilginç bir sürprizle karşılaştı. Marangoz, jandarma ekiplerine yazdığı şiirle teşekkür etti.
Cebinden çıkarttığı kağıttaki şiirine, "Çam sakızı, çoban armağanı" diyerek başlayan Marangoz, kendi yazdığı şu dizeleri okudu:
"Yüksek zirvelerde gezer geyiksin. Gelen tehlikeyi görür ayıksın. Dünya ordusundan önde büyüksün. Asrın kazanından kaynar jandarmam. Kimsesiz, mazluma sahip çıktınız. Kuru derelerde coşup aktınız. Karanlık dünyama ışık tuttunuz. Sebilli engeller aşar jandarmam"
Sağlıklı olduğunu ve herhangi bir ihtiyacı bulunmadığını belirten Marangoz, ziyaret edilmesi ve ihtiyaçlarının sorulmasından mutluluk duyduğunu ifade etti.
Marangoz, şiiri dolayısıyla teşekkür eden ve bir ihtiyacı olduğununda her zaman kendilerini arayabileceğini dile getiren jandarma ekibine, "Sağ olun, var olun. Orası devletin kapısı, bizim kapımız. Evde kal Türkiye'm." diye karşılık verdi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Yardım getiren jandarmaya yazdığı şiirle teşekkür etti

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Antalya, Kumluca, Güncel

Haberin Videosu :

Yardım getiren jandarmaya yazdığı şiirle teşekkür etti
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Yardım getiren jandarmaya yazdığı şiirle teşekkür etti - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, ’Salgın ne zaman bitecek?’ sorusuna yanıt verdi Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt verdi
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da! Ulusa sesleniş konuşması yapacak Haberler
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! Ulusa sesleniş konuşması yapacak
Eleştirilerin odağındaki Sofuoğlu, son hareketiyle takdir topladı Haberler
Eleştirilerin odağındaki Sofuoğlu, son hareketiyle takdir topladı
3 kamu bankasından geliri 5 bin liranın altında olanlara kredi müjdesi Haberler
3 kamu bankasından geliri 5 bin liranın altında olanlara kredi müjdesi
Danışmanında virüs tespit edilen Netanyahu, ikinci kez test yaptıracak Haberler
Danışmanında virüs tespit edilen Netanyahu, ikinci kez test yaptıracak
Polis, Rus turisti denizden çıkarıp oteline gönderdi Haberler
Polis, Rus turisti denizden çıkarıp oteline gönderdi
İmamoğlu, İETT’deki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete Haberler
İmamoğlu, İETT'deki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete
İstanbul’da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu Haberler
İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

15:20: 75 yaşındaki kadının evinden 15 ton çöp çıktı - Haber 15:20: İlkadım Belediyesi'nden 65 yaş seferberliği - Haber 15:20: Rıza Çalımbay: "Maçlar Antalya'da oynansın" - Haber 15:20: Alman ekonomi uzmanları, ülke ekonomisi için keskin bir resesyon öngörüyor - Haber 15:20: Muş'ta rektörün "evde kal" çağrısına öğrencilerden videolu destek - Haber 14:59: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak - Haber 14:59: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt verdi - Haber 14:52: Son dakika: 3 kamu bankası aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 6 ayı geri ödemesiz kredi uygulaması başlatıyor - Ekonomi 14:09: Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Çin'den getirilen ilaç için toplandı - Haber 12:46: Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi - Haber 11:45: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı - Haber