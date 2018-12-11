Kaza Yapan Sürücülere Yardım İçin Durdu, Bacağından Vuruldu

Adana'da, kaza yapan kişilere yardım etmek için duran TIR sürücüsü kazazedelerin tabancayla ateş açması sonucu eşi ve çocuğunun gözü önünde bacağından vuruldu.

Olay, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolu Kasım Ener Bulvarı çıkışı civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hakan T. eşi ve çocuğuyla TIR'ıyla seyir halindeyken bir otomobilin kaza yaptığını gördü. Hakan T. bunun üzerine yardım etmek için durdu.

EŞİ VE ÇOCUĞUNUN YANINDA BACAĞINDAN VURULDU

Otomobilin yanına giden Hakan T. yaralı olmadığını ve adamların tabancalı olduğunu fark etti. Bunun üzerine Hakan T. aracına bindiği sırada şüphelilerle tartıştı. Bu sırada şüpheliler araçta eşi ve çocuğu bulunan Hakan T'ye tabancayla ateş açtı. Hakan T. bacağından yaralandı.

POLİS EKİPLERİ HEMEN ŞÜPHELİLERİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Yaralı Hakan T. Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. İhbarın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, tabancayı kullandığı tespit edilen şüpheli A.Ç'yi Tellidere Mahallesi'nde, ismi belirtilmeyen diğer şüpheliyi de Huzurevleri Mahallesi'nde yaraladı.