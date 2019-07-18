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Yardım için gelen polis aracına otomobil çarptı: 2 yaralı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, lastiği patlayan bir aracın sürücüsüne yardım için gelen polis aracına otomobilin çarpması sonucu 1'i polis memuru 2 kişi yaralandı.

18.07.2019 21:48 Yardım için gelen polis aracına otomobil çarptı: 2 yaralı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, lastiği patlayan bir aracın sürücüsüne yardım için gelen polis aracına otomobilin çarpması sonucu 1'i polis memuru 2 kişi yaralandı.
Osman Can Bülbül idaresindeki 06 BN 9040 plakalı otomobil, Dibecik Mahallesi yakınlarında lastiği patlayan bir aracın sürücüsüne yardım için gelen Bölge Trafik Denetleme İstasyonu'na bağlı ekip aracına çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü ile polis memuru Mustafa İnanç yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar daha sonra Ankara'daki hastanelere sevk edildi.
Kaynak: AA
Beypazarı, Ankara, Polis, Güncel

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