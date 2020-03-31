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Yardım istemek için değil, bağış için ekipleri aradı

SİVAS'ın Akıncılar ilçesinde yaşayan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında, yaşı nedeniyle evden çıkması yasak olan Nami Aydoğdu (68), 112'yi arayarak Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmak istediğini söyledi.

31.03.2020 13:21 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:21
Yardım istemek için değil, bağış için ekipleri aradı

SİVAS'ın Akıncılar ilçesinde yaşayan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında, yaşı nedeniyle evden çıkması yasak olan Nami Aydoğdu (68), 112'yi arayarak Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmak istediğini söyledi. Vefa Sosyal Destek Grubu da  Aydoğdu'nun evine giderek, bağışladığı 500 lirayı teslim aldı.

İlçede yaşayan Nami Aydoğdu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak koronavirüs tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Vefa Destek Grubu, Aydoğdu'nun evine gitti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, yaşından dolayı evden çıkması yasak olan Aydoğdu, bağışladığı 500 lirayı Vefa Destek Grubu'na teslim etti.Kampanyaya destek olmak için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığını söyleyen Aydoğdu, "Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Allah herkesi korusun. İnşallah bugünleri de atlatacağız" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Akıncılar, Güncel
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