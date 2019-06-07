Yardım istemeye gittiği kum ocağında tabancayla öldürüldü (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Babasının çamura saplanan aracı için yardım istemeye gittiği kum ocağında, tartıştığı çalışanlardan E.Y. tarafından tabancayla vurularak öldürülen Osman Köse'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi. Köse için Kümbet Mahallesi Kayaş Camii'nde ikindinin ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Köse'nin yakınları ve arkadaşları katıldı. ardından Osman Köse'nin cenazesi, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.

CİNAYET ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE

Olay sonrası jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler E.Y. ile O.Y.'nin ise sorgusu tamamlandı. Adliyeye sevk edilen iki şüphelinin işlemleri devam ediyor.



Kaynak: DHA